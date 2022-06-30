Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cluj Napoca kentinde 2-3 Temmuz tarihlerindeki organizasyonda 33 ülkeden 62 kadın ve 150 erkek judocu mücadele edecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli judocular Avrupa Açık Kupası'nda mücadele edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.