Milli Judocular Avrupa Kupası'nda Başarı

Milli judocular, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen ve 31 ülkeden 505 sporcunun katıldığı Gençler Avrupa Kupası'nda 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda erkekler +100 kiloda Recep Ergin, finalde Japon rakibi Gai Hatakeyama'yı mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

Kadınlar 48 kiloda Zilan Ertem, 63 kiloda Sinem Oruç ve +78 kiloda Sema Mete de organizasyonda bronz madalya elde etti.