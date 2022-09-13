Kadınlar: 48 kilo Merve Azak ve Sıla Ersin, 52 kilo İlayda Merve Koçyiğit, 57 kilo Özlem Yıldız , 63 kilo Ayten Yeksan ve Habibe Afyonlu, 70 kilo Fidan Ögel, +78 kilo Hilal Öztürk ve Duygu Dirgen.

Kara yolu ile Prag'a hareket eden Genç Milli Takım 'da şu isimler yer alıyor:

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli judocular Gençler Avrupa Şampiyonası için Çekya'ya gitti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.