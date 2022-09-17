Milli judocular, Gençler Avrupa Şampiyonası'nı 3'ü altın 7 madalya ile birinci tamamladı - Son Dakika
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Milli judocular, Gençler Avrupa Şampiyonası'nı 3'ü altın 7 madalya ile birinci tamamladı

17.09.2022 21:34
Milli judocular, Gençler Avrupa Şampiyonası'nı 3'ü altın 7 madalya ile birinci tamamladı

Milli judocular, Çekya'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nı ülke sıralamasında 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile şampiyon tamamladı.

Milli judocular, Çekya'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nı ülke sıralamasında 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile şampiyon tamamladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nın ferdi karşılaşmalarını kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk altın, erkekler +100 kiloda Münir Ertuğ ise gümüş madalya ile noktaladı.

Türkiye genel sıralamada 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile şampiyonayı zirvede tamamladı.

Şampiyonada yarın karma takımlar karşılaşmaları yapılacak.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli judocular, Gençler Avrupa Şampiyonası'nı 3'ü altın 7 madalya ile birinci tamamladı - Son Dakika

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