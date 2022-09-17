Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nın ferdi karşılaşmalarını kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk altın, erkekler +100 kiloda Münir Ertuğ ise gümüş madalya ile noktaladı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli judocular, Gençler Avrupa Şampiyonası'nı 3'ü altın 7 madalya ile birinci tamamladı - Son Dakika

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