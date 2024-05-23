Milli judocular Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti - Son Dakika
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Milli judocular Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti

Milli judocular Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'na katılma hakkı elde etti

Milli judocular Kayra Özdemir, Hilal Öztürk ve İbrahim Tataroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kayra ve Hilal Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanarak Paris 2024 vizesi aldı. İbrahim Tataroğlu ise elenmesine rağmen puanlarıyla katılım hakkı kazandı. Türkiye'nin judo branşındaki kota sayısı 7'ye yükseldi.

23.05.2024 19:41
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Milli judocular Kayra Özdemir, Hilal Öztürk ve İbrahim Tataroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Dünya Şampiyonası'nda kadınlar +78 kiloda Türkiye'ye tarihteki ilk gümüş madalyayı getiren Kayra ile bronz madalya elde eden Hilal, topladıkları puanlarla Paris 2024 vizesi aldı.

Turnuvada üçüncü turda elenmesine rağmen topladığı puanla erkekler +100 kiloda İbrahim Tataroğlu da Paris 2024'e katılmaya hak kazandı.

Türkiye'nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda judo branşındaki kota sayısı da 7'ye yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli judocular Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti - Son Dakika

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