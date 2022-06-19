Milli judocular, Porec kampını tamamladı

Türkiye Milli Kadın ve Erkek Judo Takımları, Akdeniz Oyunları için Porec'te ortak çalışma kampını tamamladı.
Cezayir'in Oran kentinde 29 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında judo dalında yapılacak Akdeniz Oyunları'na katılacak milli judocular, Hırvatistan'da ortak kamp çalışmalarında form tuttu.
Olimpik Judo Milli Kadın ve Erkek judokalar, Porec'te günde çift antrenman yaparak ortak çalışma hazırlıklarını tamamladı. Bugün sona eren kampın ardından İstanbul'da son çalışmalarını yapacak Akdeniz Oyunları Judo Milli takımı, organizasyonun yapılacağı ülkeye hafta içinde hava yoluyla gidecek - İSTANBUL
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