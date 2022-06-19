Olimpik Judo Milli Kadın ve Erkek judokalar, Porec'te günde çift antrenman yaparak ortak çalışma hazırlıklarını tamamladı. Bugün sona eren kampın ardından İstanbul 'da son çalışmalarını yapacak Akdeniz Oyunları Judo Milli takımı, organizasyonun yapılacağı ülkeye hafta içinde hava yoluyla gidecek - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Akdeniz Oyunları, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli judocular, Porec kampını tamamladı - Son Dakika

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