Milli judocular, Ümitler Avrupa Kupası'na hazırlanıyor - Son Dakika
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Milli judocular, Ümitler Avrupa Kupası'na hazırlanıyor

22.02.2022 17:51
Milli judocular, Ümitler Avrupa Kupası'na hazırlanıyor

Hırvatistan'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda mücadele edecek milli sporcular, çalışmalarını sürdürüyor.

Hırvatistan'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda mücadele edecek milli sporcular, çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Zagreb'de 12-13 Mart'ta gerçekleştirilecek şampiyona öncesi kadın milli takımı Burdur, erkek milli takım ise Samsun'da kamp yapıyor. Milli judocular, günde çift antrenmanla şampiyonaya hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, ümitler kategorisinde bu yılın ilk müsabakasına katılacak milli judocuların iyi dereceler elde edeceklerine ve aynı zamanda tecrübelerini artıracaklarına inandığını ifade etti.

10 Mart'a kadar sürecek hazırlık kampının ardından organizasyonda tatamiye çıkacak kadro belirlenecek ve milli takım kafilesi Hırvatistan'a gidecek.

Milli judocular, Ümitler Avrupa Kupası'na hazırlanıyor

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Hırvatistan, Türkiye, Milli, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli judocular, Ümitler Avrupa Kupası'na hazırlanıyor - Son Dakika


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