Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası Elemelerine Katıldı

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası klasman maçında Litvanya'yı 99-87 yenerek 2026 FIBA Dünya Kupası elemelerine katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın skorer oyuncusu Sevgi Uzun, turnuvada hedeflerine ulaştıkları için takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Sevgi Uzun, "Turnuva boyunca çok yukarı ve aşağı çıkmışız gibi görünüyor aslında ama bütün hedeflerimizi gerçekleştirdik diyebilirim. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı, çeyrek final oynamaktı. İkinci hedefimiz Dünya Kupası elemelerine gitmekti. Tabii ki yarı finale çok yakındık. Bu yüzden çok üzüldük kaybettiğimiz zaman. Ama bütün hedeflerimizi tamamlayıp buradan kazanarak ayrıldığımız için çok mutluyuz. O yüzden bütün takım arkadaşlarımla ve teknik ekiple çok gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Mücadeleyi 22 sayı, 7 asist, 6 top çalmayla bitirerek maçın oyuncusu seçilen milli basketbolcu, performansına ilişkin ise "Bugün ben, yarın başkası, bunu hep konuşuyoruz. Bir takım oyunu oynuyoruz. Arkadaşların olmadan sahada hiçbir şey yapamazsın. O yüzden bugün bendim, dün Olcay, Alperi, Tilbe, McCowan... Birçok önemli parçamız var. Onlarsız olması mümkün değil. Gurur verici, mutlu edici bir şey. Ama takım olarak kazandığımız zaman hiç önemi olmayan da bir şey. Asıl önemli olan Dünya Kupası elemelerine gidiyoruz. En önemlisi de bu." değerlendirmesinde bulundu.

Turnuvadan sonraki hedeflerine de değinen Sevgi Uzun, "Elemeleri kazanıp Dünya Kupası'na gidip Dünya Kupası'nda da güzel şeyler yapmak istiyoruz. Oraya da hazırlanıp inşallah olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Çok uzun bir süreç var önümüzde. Adım adım gidip inşallah Dünya Kupası'nda bir iz bırakmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.