Milli Kadın Tenis Takımı, Hollanda'yı Yendi

09.04.2026 21:42
A Milli Kadın Tenis Takımı, Avrupa/Afrika Bölgesi'nde Hollanda'ya 2-0 üstünlük sağladı.

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Avrupa/ Afrika Bölgesi Grup 1'deki üçüncü maçında Hollanda'yı 2-0 yendi.

Ayla Aksu, Berfu Cengiz, İpek Öz, İrem Kurt ve Ada Kumru'dan oluşan milli takım, B Grubu'ndaki son maçında Hollanda ile karşılaştı.

Portekiz'in Oeiras kasabasındaki Jamor Tenis Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda Berfu Cengiz, serinin ilk maçında Anouck Vrancken Peeters'i 6-4, 2-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek Türkiye'yi Hollanda karşısında 1-0 öne taşıdı.

Suzan Lamens'i 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Ayla Aksu, seriye noktayı koydu.

Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1'de kalmayı garantileyen A Milli Kadın Tenis Takımı, yarın C Grubu ikincisi Letonya ile sıralama maçında karşılaşacak.

Türkiye, grubunda Gürcistan'ı 3-0'la geçerken, Macaristan'a 3-0 mağlup olmuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak adli kontrolle serbest bırakıldı Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak adli kontrolle serbest bırakıldı
Lunaparkta korkunç olay “Sıfır yerçekimi” sonu oldu Lunaparkta korkunç olay! “Sıfır yerçekimi” sonu oldu
Recep Durul’dan Galatasaray maçına ilişkin: Pahalı ayaklar değil, takım oyunu kazandırır Recep Durul'dan Galatasaray maçına ilişkin: Pahalı ayaklar değil, takım oyunu kazandırır
Galatasaray’ın içinde hain var Okan Buruk, ’’Maç kadroları sızdırılıyor’’ deyip isim verdi Galatasaray'ın içinde hain var! Okan Buruk, ''Maç kadroları sızdırılıyor'' deyip isim verdi
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
Zincir markette fahiş fiyat skandalı 42 TL’lik biberi bakın kaça sattılar Zincir markette fahiş fiyat skandalı! 42 TL'lik biberi bakın kaça sattılar

21:35
Fener taraftarının korktuğu başına geldi
Fener taraftarının korktuğu başına geldi
21:19
Giden gidene Dünya devinden bir yıldız daha kaydı
Giden gidene! Dünya devinden bir yıldız daha kaydı
20:54
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
20:46
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası
20:10
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü
CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
20:02
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“
Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
