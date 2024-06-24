Milli Kaleci Doğan Alemdar'ın Dizinde Çapraz Bağ Kopması Tespit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli Kaleci Doğan Alemdar'ın Dizinde Çapraz Bağ Kopması Tespit Edildi

Milli Kaleci Doğan Alemdar\'ın Dizinde Çapraz Bağ Kopması Tespit Edildi

A Milli Futbol Takımı'nda antrenmanda sakatlık geçiren kaleci Doğan Alemdar'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, yapılan kontroller sonucunda Alemdar'ın tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildiğini açıkladı. 2024 Avrupa Şampiyonası sürecinde kaleci yeterliliğini sağlamak adına Muhammed Şengezer, Alemdar'ın yerine A Milli Takım kampına çağrıldı.

24.06.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nda dün akşam gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçiren kaleci Doğan Alemdar'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı esnasında dizinde travma meydana gelen milli kalecimiz Doğan Alemdar'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı. Yapılan kontroller neticesinde, Doğan'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi ve milli kalecimizin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Doğan Alemdar'ın yerine 2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına, RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer'in A Milli Takım kampına çağrıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Kaleci Doğan Alemdar'ın Dizinde Çapraz Bağ Kopması Tespit Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:35 CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü Talepler 4 madde olarak sıralandı CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Talepler 4 madde olarak sıralandı
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
14:29 Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı
13:08 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu’ndan günler sonra gelen “Azmanbüs“ açıklaması Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
09:13 Çanakkale’de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Çanakkale'de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
15:16 Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi
15:05 Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi
14:56 A Milli Takım’da deprem Doğan Alemdar’ın ön çapraz bağları koptu A Milli Takım'da deprem! Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 16:53:24. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Kaleci Doğan Alemdar'ın Dizinde Çapraz Bağ Kopması Tespit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement