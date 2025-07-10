Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Durgunsu Kano Şampiyonası'nda 3 bronz madalya elde etti.
Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre Işılsu Karvan ve Özgenas Yıldız, K2 500 metre kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu ve Türkiye'ye bu kategorideki ilk Avrupa madalyasını getirdi.
Milli sporculardan Muhammet Sulak ve Hasan Saraç K2 1000 metre, Rahmi Karahan ise K1 500 metre kategorisinde bronz madalya kazandı.
Son Dakika › Spor › Milli Kano Takımı Romanya'dan 3 Bronz Madalya ile Döndü - Son Dakika
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