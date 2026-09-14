Milli karateci Bora Alp Kaşyol, ekimdeki Avrupa Şampiyonası'nda altın istiyor - Son Dakika
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Milli karateci Bora Alp Kaşyol, ekimdeki Avrupa Şampiyonası'nda altın istiyor

Milli karateci Bora Alp Kaşyol, ekimdeki Avrupa Şampiyonası\'nda altın istiyor
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Ordu'da 4 yaşında karateye başlayan milli sporcu Bora Alp Kaşyol, Letonya'nın başkenti Riga'da 2-4 Ekim'de düzenlenecek Ümit, 21 Yaş Altı Shinkyokishin Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor. İlk Avrupa organizasyonuna çıkacak Bora Alp, altın madalyayı iline getirerek ailesini gururlandırmak istiyor.

Milli sporcu Bora Alp Kaşyol, ekim ayında Letonya'da düzenlenecek Ümit, 21 Yaş Altı Shinkyokishin Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Birçok branşta sporculuk deneyimi olan anne ve babasının karateye yönlendirdiği Bora Alp, Ordu'da küçük yaşta başladığı bu sporda çeşitli dereceler aldı.

2023'te Balkan Karate Şampiyonası'nda katada ikinci, kumitede üçüncü olan milli sporcu, İstanbul'da 14-16 Ağustos'ta düzenlenen Ümitler, 21 Yaş Altı ve Büyükler Açık Sıklet Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası'nda 60 kiloda ikinci oldu.

Letonya'nın başkenti Riga'da 2-4 Ekim'de gerçekleştirilecek Ümit, 21 Yaş Altı Shinkyokishin Avrupa Karate Şampiyonası'na hazırlanan Bora Alp, katılacağı ilk Avrupa organizasyonunda altın madalya kazanmak istiyor.

Ömür Spor Kulübü sporcusu Bora Alp Kaşyol, AA muhabirine, anne ve babasının da içerisinde olduğu spora 4 yaşında başladığını söyledi.

Bora Alp, daha önce futbol, hentbol, yüzme, kano gibi branşlarla da ilgilendiğini, daha çok ilgi duyduğu için karateye devam ettiğini belirtti.

İlk ulusal maçına 2022'de katıldığını, ikinci kez gittiği şampiyonada ise Türkiye birincisi olduğunu aktaran Bora Alp, "Utku hocamızla çalışmalarımıza günlük yoğun şekilde devam ediyoruz. Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde çalışıyoruz. Ayın sonunda milli takım kampına gideceğim. Oradan da Letonya'ya şampiyona için uçuş olacak." dedi.

Hedefinin her sporcu gibi şampiyonluk olduğuna işaret eden Bora Alp, şunları kaydetti:

"Ülkemi ve ilimi gururlandırmak istiyorum. Elimden geleni yapacağım. Benim bir spor yaşantım ve kariyerim varsa bunu zaten aileme borçluyum. Onlar sayesinde buralara geldim. Öncelikle hepsine teşekkür ediyorum. Avrupa Şampiyonası'nda her şeyden önce ailemin bana verdiği emeklerin de karşılığı olarak en iyi şekilde mücadele edeceğim. Altın madalyayı ilime getirerek ailemi de gururlandırmak istiyorum."

"İnşallah ülkemizi, ilimizi ve sonra ailemizi gururlandıracağını düşünüyoruz"

Aynı zamanda Ordu Karate İl Temsilcisi olan baba Ömür Kaşyol ise aile boyu spor hikayelerinin oluştuğunu ifade etti.

Bora Alp'in hem babası hem de antrenörü olmanın dezavantajlarının bulunduğunu anlatan Kaşyol, sürdürülebilirlik, hedef bilinci, disiplin noktasında ellerinden geleni yaptıklarını ve rol model bir aile olmaya da çalıştıklarını dile getirdi.

Kaşyol, oğlunun disiplinli bir sporcu olduğunu belirterek, "Bunun da gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. İlimize de her geçen gün madalya getirmek, gururlandırmak, rol model olmak için elimizden geleni yapmaya canla başla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Zübeyde Kaşyol da asıl branşı olan masa tenisinin yanı sıra uzun yıllar kick boks ve karateyle ilgilendiğini anlattı.

Kızı ile oğlunun sporun içerisinde doğup büyüdüğünü kaydeden Kaşyol, "Bora Alp için anne-baba olarak dereceli bir sporcu olsun istiyoruz. Türkiye şampiyonluğu var ama Avrupa'da ve dünyada Türkiye'yi temsil etsin çok istiyoruz. Onun için de gerçekten beslenmesine, antrenmanına, dinlenmesine, her şeyine çok önem veriyoruz. İnşallah beklentimiz tabii ki Avrupa şampiyonu olsun." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli karateci Bora Alp Kaşyol, ekimdeki Avrupa Şampiyonası'nda altın istiyor - Son Dakika

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