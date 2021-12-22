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Milli karateci Enes Özdemir'in en büyük hedefi olimpiyatlara katılmak - Son Dakika

Milli karateci Enes Özdemir'in en büyük hedefi olimpiyatlara katılmak

22.12.2021 11:36

Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Karateci Enes Özdemir, en büyük hedefinin olimpiyatlara katılmak olduğunu söyledi.

Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Karateci Enes Özdemir, en büyük hedefinin olimpiyatlara katılmak olduğunu söyledi.

Enes Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan Dünya Karate Şampiyonası, salgın süreci ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nda Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve kendisinden oluşan Erkek Kata Milli Takımı'nın bronz madalya aldığını hatırlatan Enes, " Dubai'de dünya üçüncüsü olduk. Bu tarihimizde aldığımız ilk madalya. Büyük başarı elde ettik." dedi.

Karateye 4 yaşında başladığını anlatan Enes, katada iyi sonuçlar almaya başlayınca branşı sevmeye başladığını ifade etti.

Ailesinin özellikle de babasının kendisine çok büyük desteği olduğunu anlatan Enes, "Karateye çocuk yaşta, babamın yönlendirmesiyle başladım. Ankara Batıkent'te Çelikspor isminde bir kulübümüz vardı. İlk antrenörüm Akın Göktaş ve Adnan Çelen idi. Dereceler elde etmem ve ailemin de arkamda durmasıyla daha fazla motive oldum, daha çok çalışmaya başladım." diye konuştu.

Çalışmalarının ardından Dünya Ümitler Şampiyonu olduğunu hatırlatan Enes, şunları kaydetti:

"İlk olarak 2017 yılında ümitlerde dünya şampiyonasında yarışmıştım. Oradan iki dünya şampiyonasında kata tarihinde bir ilki başardım. Sonrasında da 2018 ile 2019 Avrupa ve dünya şampiyonalarında da yarışarak yeni başarılar elde ettim. 2019 yılında büyükler kategorisinde yarışmaya başladım. Rabat'ta Premier Lig'de ferdi olarak üçüncü oldum. O dereceyle olimpiyat kotası aldım. 2020'ye güzel bir başlangıç yaptım."

Enes, gelecek yıl Gaziantep'te yapılacak Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Orada hedefim hem ferdi hem de takımda şampiyon olmak. Ayrıca 21 yaş altı kategorisinde yarışmaya devam ediyorum. 2022 yılında Konya'da yapılacak bir de dünya şampiyonamız var. Orada da yarışıp altın madalya kazanmak istiyorum. Gelecek yıl iki madalya hedefim var. Ama en büyük hedefim olimpiyat şampiyonluğu. Japon rakibim 4 dünya şampiyonluğu ile bir rekor kırdı. Bende Allah'ın izniyle hem olimpiyat şampiyonu olmak hem de 5 dünya şampiyonluğu elde ederek tarih yazmak istiyorum."

Son dönem kadınlara yönelik şiddet olaylarına da çok üzüldüğünü anlatan Enes Özdemir, kadınlara kendilerini savunmaları için karate öğrenmelerini önerdi. Enes, "Kadınlara yönelik şiddeti kınıyorum. Her kadın mutlaka bir savunma sporuyla ilgilenmeli. Sporun yaşı ve cinsiyeti yoktur. Bizim zararsız ve güzel bir branş. İlgilenen herkese tavsiye ederim." yorumunda bulundu.

Milli karateci Enes Özdemir'in en büyük hedefi olimpiyatlara katılmak
Milli karateci Enes Özdemir'in en büyük hedefi olimpiyatlara katılmak
Milli karateci Enes Özdemir'in en büyük hedefi olimpiyatlara katılmak
Milli karateci Enes Özdemir'in en büyük hedefi olimpiyatlara katılmak

Birleşik Arap Emirlikleri, Enes Özdemir, Dubai, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli karateci Enes Özdemir'in en büyük hedefi olimpiyatlara katılmak - Son Dakika Spor


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