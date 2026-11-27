Diyarbakırlı milli sporcu Merve kazan, Burdur'da düzenlenen üniversiteler arası Türkiye karate şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu.

Dicle Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu birinci sınıf öğrencisi olan Merve Kazan'ın bugüne kadar birçok Avrupa ve Türkiye dereceleri bulunuyor. Kazan, Burdur'da 50 kilo kadınlar kategorisinde düzenlenen müsabakalarda, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Çermikli mobilya ustası bir babanın kızı olan Merve Kazan, antrenörü Ali Duran öncülüğünde bir çok başarı elde etti. Kazan, kendisine destek olanlara teşekkür etti.