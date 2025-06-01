Milli Karatecilerden Fas\'ta 3 Bronz Madalya

Milli karateciler, Fas'ta düzenlenen Karate 1 Premier Lig müsabakalarında 3 bronz madalya kazandı.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Rabat'da organize edilen Karate 1 Premier Lig müsabakalarında kadınlar kumite 55 kiloda milli karateci Tuba Yakan bronz madalyanın sahibi oldu.
Turnuvada, erkekler kumite 75 kiloda milli sporcu Ömer Faruk Yürür ile kumite 60 kiloda Eray Şamdan da Türkiye adına bronz madalya elde etti.
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