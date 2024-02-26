Milli Kayakçı Ebru Tuncer, Estonya\'da Gençler Kayak Dünya Şampiyonası\'nda Ülkemizi Temsil Ediyor

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Milli Kayakçı Ebru Tuncer, Estonya'da düzenlenen Gençler Kayak Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ediyor.

Uluslararası platformda ülkemizi ve Niğde'yi temsil eden milli kayakçı Niğdeli Ebru Tuncer, organizasyonun açılış seremonisinde Türk Bayrağı'nı gururla taşıdı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Niğdeli Milli kayakçı Ebru Tuncer, Estonya'da düzenlenen Gençler Kayak Dünya Şampiyonası'nda uluslararası platformda ülkemizi ve ilimizi temsil ederek büyük bir başarı elde etmektedir. Bu önemli organizasyonda Milli Takım Antrenörü Mustafa İlçin yönetimindeki Ebru Tuncer, açılış seremonisinde Türk Bayrağı'nı gururla taşıyarak spor yeteneklerini ve azmiyle dikkat çekmiştir. Sadece Dünya Şampiyonası'nda değil, aynı zamanda yıl boyunca katıldığı birçok uluslararası müsabakada da ülkemizi ve ilimizi gururla temsil eden sporcu, spor camiasında adından sıkça söz ettirmektedir. Bu başarılar, Ebru Tuncer'in sadece bireysel bir başarı elde etmekle kalmayıp aynı zamanda Türk sporunu uluslararası alanda başarıyla temsil etme misyonunu da taşıdığını göstermektedir" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE