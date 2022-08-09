Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Münih 'te 11-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye 4 sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Milli kürekçiler, Almanya'da Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak - Son Dakika

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