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Milli kürekçiler Köyceğiz'de kampa girecek - Son Dakika

Milli kürekçiler Köyceğiz'de kampa girecek

25.01.2022 11:16
Milli kürekçiler Köyceğiz'de kampa girecek

Kürek Milli Takımı'nın hazırlık kampı, 1-23 Şubat'ta Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapılacak.

Kürek Milli Takımı'nın hazırlık kampı, 1-23 Şubat'ta Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapılacak.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, antrenörler Nebojsa Ilic, Sonat Doğan, Ali Yiğit Saygılıgil ve Tarık Saytan yönetiminde gerçekleştirilecek kampa 13 sporcu davet edildi.

Milli takımın hazırlık kampı aday kadrosu şöyle:

Şefik Çakmak, Enes Gök, Aydın İnanç Şahin, Kaan Yılmaz Aydın, Elis Özbay, Ahmet Ali Kabadayı, Mehmet Giray Kuşkuş, Cevdet Ege Mutlu, Eren Efe Kara, Enes Biber, Aytimur Selçuk, Bayram Sönmez, Hamza Mert Avunduk.

Öte yandan, genç takım güç geliştirme kampı 31 Ocak-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'daki Ömerli Barajı'nda yapılacak.

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Köyceğiz, Muğla, Kürek, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli kürekçiler Köyceğiz'de kampa girecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milli kürekçiler Köyceğiz'de kampa girecek - Son Dakika
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