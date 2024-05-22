Milli Kürekçiler Paris 2024 Olimpiyatları için mücadele etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli Kürekçiler Paris 2024 Olimpiyatları için mücadele etti

Milli Kürekçiler Paris 2024 Olimpiyatları için mücadele etti

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli kürekçiler İsviçre'de düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları kota müsabakalarında mücadele etti. Elis Özbay kadınlar tek çiftede B Final 5'incisi olarak tamamlarken, Cevdet Ege Mutlu erkekler tek çifte kategorisinde C Final'de 2'nci oldu. Yusuf Ziya Ateş-Enes Biber ikilisi ise yarı finalde elendi. Para kürek karışık iki çifte kategorisinde mücadele eden Yiğit Doğukan Bozkurt ile Nurşen Şen ise final hakkı elde edemedi. Kota kazanan ülke takımları, 9 Haziran'a kadar Paris 2024'e katılım sağlayacakları kategorileri seçecek. Türkiye Kürek Milli Takımı'nın kota kazanıp kazanmadığı ise bu seçim sonrası belli olacak.

22.05.2024 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli kürekçiler, İsviçre'de düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları kota müsabakalarında mücadele etti.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Luzern kentinde yapılan organizasyonda kadınlar tek çiftede (W1x) Türkiye'yi temsil eden Elis Özbay, yarışları B Final 5'incisi olarak tamamladı. Elis Özbay, genel klasmanda ise 11. sırada yer aldı.

Erkekler tek çifte (M1x) kategorisinde yarışan Cevdet Ege Mutlu, C Final'de 2'nci, genel klasmanda 14. oldu.

Organizasyona erkekler iki tek (M2-) kategorisinde katılan Yusuf Ziya Ateş-Enes Biber ikilisi ise yarı finalde turnuvaya veda etti.

Para kürek karışık iki çifte kategorisinde mücadele eden Yiğit Doğukan Bozkurt ile Nurşen Şen de final hakkı elde edemedi.

Kota kazanan ülke takımları, 9 Haziran'a kadar Paris 2024'e katılım sağlayacakları kategorileri seçecek. Türkiye Kürek Milli Takımı'nın elde ettiği genel sıralamadaki yere bağlı olarak kota kazanıp kazanamadığı da bu seçim sonrası belli olacak.

Kaynak: AA

Bozkurt, Doğukan, İsviçre, Türkiye, Paris, Ege, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Kürekçiler Paris 2024 Olimpiyatları için mücadele etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
11:32 Özgür Özel’e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den sert yanıt Özgür Özel'e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den sert yanıt
10:13 Filistin’i tanıma kararı alan ülkelere İsrail’den ilk tepki Büyükelçileri geri çağırdı Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı
10:13 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
12:08 Giresun’da yeğeni tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti Giresun'da yeğeni tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:43 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:41 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı
10:24 Milyonluk vurgunda yeni gelişme Seçil Erzan’a bir darbe de kuzeninin eşinden Milyonluk vurgunda yeni gelişme! Seçil Erzan'a bir darbe de kuzeninin eşinden
10:18 Sinirden masayı yumruklamış İsmail Kartal’ın motivasyon konuşmasına bakın Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın
10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
10:02 CHP’li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında “Roma gezisi“ gerilimi: Karşımda trol çocuğu var CHP'li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında "Roma gezisi" gerilimi: Karşımda trol çocuğu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 13:23:58. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Kürekçiler Paris 2024 Olimpiyatları için mücadele etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement