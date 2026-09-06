Milli kürekçiler Polonya'daki 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Milli kürekçiler, Polonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nı tamamladı.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre Kruszwica kentinde düzenlenen organizasyonda Mehmet Yıldız erkekler tek çifte (M1x) kategorisinde, Aytimur Selçuk-Yusuf Ziya Ateş ikilisi erkekler iki tekte (M2-), Halil Kaan Köroğlu-Alper Şevket Eren ikilisi ise erkekler iki çiftede (M2x) mücadele etti.

Halil Kaan Köroğlu ve Alper Şevket Eren, kategorilerinde yarı finale kalarak Türkiye adına organizasyondaki en iyi dereceyi elde etti.