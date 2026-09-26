Milli maç arasında Bandırma 17 Eylül Stadı\'nın çimine ekim ve kumlama uygulandı

Bandırma 17 Eylül Stadı'nın çim alanında, milli maçlar için verilen arada ekim, bakım ve kumlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Bandırma'da spor tesislerinin daha sağlıklı ve kullanışlı hale getirilmesine yönelik bakım çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda, 17 Eylül Stadı'nın çim zemini planlı bakım programına alınarak çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.

Milli maçlar nedeniyle verilen arayı değerlendirilerek başlatılan çalışmalar kapsamında saha çimlerine ara ekim yapılırken, zeminin genel bakım ve kumlama işlemleri de gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla saha zemininin oyun kalitesinin korunması, dayanıklılığının artırılması ve futbol karşılaşmaları için daha elverişli hale getirilmesi hedefleniyor.

Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından spor tesislerinde bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının planlanan program doğrultusunda devam ettiği bildirildi.