Şenol Güneş, Beşiktaşlı futbolculara sert çıkıştı: Yarın gelmeyin

Beşiktaş ile Ümraniyespor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Nevzat Demir Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar, 2-0 kaybederken bu sonuç siyah-beyazlıların hocası Şenol Güneş'i sinirlendirdi.

"BÖYLE FORMA REKABETİ OLMAZ"

Fanatik'te yer alan habere göre maç boyunca futbolcularından beklediği performansı göremeyen Güneş, son düdüğün çalması sonrası oyunculara sert uyarılarda bulunarak, "Saha çalışmalarımız maçlara hiç yansımıyor. Hem de adı üstünde hazırlık maçı. Taraftar yok, medya yok. Siz de yoksunuz! Böyle forma rekabeti olmaz. Yaptığımız idmanlar, çalışmalar sahaya yansımıyor ise hepimizde eksiklik var demektir.

"BOŞ VE MOTİVE ŞEKİLDE GELİN"

Bu maçta gördük. Böyle gitmemeli. İdmanlardaki performansınızın daha da üzerine ekleyerek maçlara taşımalıyız. Ancak tam tersi görüntü oldu. Teknik ekip ne yaparsa yapsın, sizlerin vereceğiniz karşılık ile orantılı. Bu yüzden yarın izin yapın. Tamamen boş ve motive şekilde gelin" ifadelerini kullandı.