Şenol Güneş, Beşiktaşlı futbolculara sert çıkıştı: Yarın gelmeyin - Son Dakika
Üye Girişi

Şenol Güneş, Beşiktaşlı futbolculara sert çıkıştı: Yarın gelmeyin

28.03.2023 10:46

Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Beşiktaş, Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçından 2-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla çileden çıkan Şenol Güneş sert uyarılarda bulunduğu futbolcularına, "Böyle gitmemeli. İdmanlardaki performansınızın daha da üzerine ekleyerek maçlara taşımalıyız. Ancak tam tersi görüntü oldu. Teknik ekip ne yaparsa yapsın, sizlerin vereceğiniz karşılık ile orantılı. Bu yüzden yarın izin yapın."dedi.

Beşiktaş ile Ümraniyespor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Nevzat Demir Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar, 2-0 kaybederken bu sonuç siyah-beyazlıların hocası Şenol Güneş'i sinirlendirdi.

"BÖYLE FORMA REKABETİ OLMAZ"

Fanatik'te yer alan habere göre maç boyunca futbolcularından beklediği performansı göremeyen Güneş, son düdüğün çalması sonrası oyunculara sert uyarılarda bulunarak, "Saha çalışmalarımız maçlara hiç yansımıyor. Hem de adı üstünde hazırlık maçı. Taraftar yok, medya yok. Siz de yoksunuz! Böyle forma rekabeti olmaz. Yaptığımız idmanlar, çalışmalar sahaya yansımıyor ise hepimizde eksiklik var demektir.

"BOŞ VE MOTİVE ŞEKİLDE GELİN"

Bu maçta gördük. Böyle gitmemeli. İdmanlardaki performansınızın daha da üzerine ekleyerek maçlara taşımalıyız. Ancak tam tersi görüntü oldu. Teknik ekip ne yaparsa yapsın, sizlerin vereceğiniz karşılık ile orantılı. Bu yüzden yarın izin yapın. Tamamen boş ve motive şekilde gelin" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Acun Ilıcalı da çare olamadı! Ozan Tufan, Süper Lig'e dönüyor Acun Ilıcalı da çare olamadı! Ozan Tufan, Süper Lig'e dönüyor

Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş, Beşiktaşlı futbolculara sert çıkıştı: Yarın gelmeyin - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Şenol Güneş, Beşiktaşlı futbolculara sert çıkıştı: Yarın gelmeyin
10:35 Beşiktaşlı futbolcular milli arada Şenol Güneş'i çıldırttı: Yarın gelmeyin
10:38 Söylediği sözler yüzünden sanatçılardan özür dileyen Muharrem İnce'ye, Şahan Gökbakar'dan yanıt: Dengeniz kayıptı, bulun diye uğraştık
10:32 Şahan Gökbakar, sanatçılardan özür dileyen Muharrem İnce'ye yorum: Dengeniz kayıptı, bulun diye uğraştık
10:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek
10:29 Sahibinden.com hakkında çok konuşulacak iddia: 60 milyon kullanıcının bilgileri tehlikede deniyor
10:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret! Bugün saat 16.00'da Fatih Erbakan ile görüşecek
10:23 Sahibinden.com hacklendi mi? 60 milyon kullanıcının bilgileri tehlikede iddiası
10:25 Samsun'da başıboş köpek dehşeti! Kümese dalıp birçok hayvanı parçaladı
10:19 Samsun'da başıboş köpekler, kümese saldırıp birçok hayvanı telef etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2023 10:53:32. #1.12#
SON DAKİKA: Şenol Güneş, Beşiktaşlı futbolculara sert çıkıştı: Yarın gelmeyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement