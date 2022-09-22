Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürüyor

22.09.2022 20:38
Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürüyor

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmeyi amaçlayan Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmeyi amaçlayan Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Altaş Denizlispor maçında uzun süreli forma giyen oyuncuların da izinden dönmesiyle başkent ekibi bugün tam kadro çalıştı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde kulüp antrenörlerinden Medet Coşkun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.

Lastik egzersizleriyle devam eden antrenmanda daha sonra saha kenarına kurulu istasyonlarda koordinasyon ağırlıklı çalışmaya geçildi. Antrenman 5'e 2 top kapma oyunuyla son buldu.

Altaş Denizlispor maçında kısa süreli oynayan ve forma şansı bulamayan oyuncular ise bugün 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı. 1-1'lik eşitlikle son bulan karşılaşmada A takımının golünü Volkan Koç atarken, 19 yaş altı takımının golünü ise Baran Kayıkçı kaydetti.

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Kaynak: AA

Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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