Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da 3. oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, bu başarısıyla İspanya'da üst üste 3. kez podyum sevinci yaşadı.

Yarışı Kawasaki pilotu Jeffrey Buis birinci, diğer Kawasaki pilotu İnigo İglesias ise 2. sırada tamamladı.

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