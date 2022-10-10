Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, WorldSSP Challange şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, WorldSSP Challange şampiyonu oldu

10.10.2022 10:38
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, WorldSSP Challange şampiyonu oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, WorldSSP Challange şampiyonu oldu.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, WorldSSP Challange şampiyonu oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklaya göre TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde milli sporcular Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz etabında piste çıktı.

Algareve pistinde yapılan yarışlarda MV Agusta Reparto Corse takımıyla mücadele eden Sofuoğlu, 2022 yılı Avrupa şampiyonluğunu (WorldSSP Challange) ilan etti.

Organizasyonda İsviçreli Marcel Brener ikinci, İspanyol Isaac Vinales üçüncü oldu.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu Boston'da, Biyomedikal Çalışmaları İnceledi: 'Türkiye'nin Bilimde Dünya ile Rekabet Edebilmesi Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı Vizyonumuzun... Kılıçdaroğlu Boston'da, Biyomedikal Çalışmaları İnceledi: 'Türkiye'nin Bilimde Dünya ile Rekabet Edebilmesi Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı Vizyonumuzun... WASHINGTON - IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları ABD'nin başkenti Washington'da başladı WASHINGTON - IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları ABD'nin başkenti Washington'da başladı Çydd Genel Başkanı Prof. Dr. Yüksel: Tam 866 Bin Kız Çocuğumuz Eğitime Erişemiyor Çydd Genel Başkanı Prof. Dr. Yüksel: Tam 866 Bin Kız Çocuğumuz Eğitime Erişemiyor
Kaynak: AA

Kenan Sofuoğlu, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, WorldSSP Challange şampiyonu oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:05 Rus hava saldırısı uyarısından sonra sahaya çıkan Ukrayna futbol takımlarına imzalatılan belge ortaya çıktı
17:54 TOKİ arsa satış başvuruları başladı! İşte il il tam liste
17:51 Yunanistan'da muhalefet lideri Avrupa'ya çağrıda bulundu: Avrupa stratejisini değiştirmeli, Türkiye'ye silah satmayı bırakmalı
17:42 Türkiye ve Mısır arasında başlayan görüşmelerde ipler gerildi! Resmen Yunanistan'ın tarafını seçtiler
17:26 Hırsız tilki, ağzında kazla böyle kaçtı! O anlar evin kamerasına yansıdı
17:21 Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor
17:06 Putin'in açıklamasından sonra Ukrayna'ya yönelen Çeçen güçlerinin videosu Rus propaganda kanallarında dolaşmaya başladı
17:00 Yeni haftaya düşüşle başlayan altın, bin liranın altına geriledi!
16:59 Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla beğeni topladı
16:36 Kabine Toplantısı başladı, 3 önemli konu masaya yatırılıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 18:50:02. #1.11#
SON DAKİKA: Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, WorldSSP Challange şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement