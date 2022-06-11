Öte yandan Dünya Supersport Şampiyonası'nda Türkiye 'yi temsil eden diğer milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise İtalya'da bugünkü yarışta 21. sırada finiş çizgisine ulaştı.

Kaynak: AA

İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da 4. oldu - Son Dakika

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