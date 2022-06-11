Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da 4. oldu - Son Dakika
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Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da 4. oldu

11.06.2022 17:40
Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da 4. oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağında bugünkü yarışı 4. sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağında bugünkü yarışı 4. sırada tamamladı.

Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu Can Öncü ile MV Agusta Reparto Corse takımının genç pilotu Bahattin Sofuoğlu, sezonun dördüncü ayağında Misano Pisti'nde mücadele etti.

Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da hafta sonunun ilk yarışında damalı bayrağı 4. sırada geçti.

Yarışı, Yamaha pilotu Dominique Aegerter birinci, başka bir Yamaha pilotu Lorenzo Baldassarri ikinci, Ducati pilotu Nicolo Bulega ise üçüncü sırada tamamladı.

Öte yandan Dünya Supersport Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden diğer milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise İtalya'da bugünkü yarışta 21. sırada finiş çizgisine ulaştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da 4. oldu - Son Dakika

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