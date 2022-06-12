Milli motosikletçi Can Öncü, yarışı 5. sırada tamamladı. Yarışı, Yamaha pilotu Dominique Aegerter birinci, bir diğer Yamaha pilotu Lorenzo Baldassarri ikinci, Ducati pilotu Nicolo Bulega ise üçüncü sırada bitirdi.

Kaynak: AA

İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da 5. oldu - Son Dakika

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