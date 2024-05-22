Milli motosikletçi Deniz Öncü, Barselona'da Dünya Moto2 Şampiyonası'nda yarışacak - Son Dakika
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Spor

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Barselona'da Dünya Moto2 Şampiyonası'nda yarışacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Barselona\'da Dünya Moto2 Şampiyonası\'nda yarışacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Barselona ayağında mücadele edecek. Türk motor sporları tarihinde Moto2'de tam sezon yarışan ilk sürücü olan Öncü, Red Bull KTM Ajo takımıyla serbest antrenmanlara katılacak ve ana yarışta podyuma çıkmak için mücadele edecek.

22.05.2024 11:13
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 6. ayağında Barselona'da piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı genç motosikletçi, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) organize ettiği Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 24-26 Mayıs tarihlerinde Barselona Pisti'nde düzenlenecek etabında mücadele edecek.

Bu sezon Moto2'de ilk kez yarışan ve Türk motor sporları tarihinde Moto2'de tam sezon yarışan ilk sürücü ünvanını alacak Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımıyla 24 Mayıs Cuma günü serbest antrenmanlarda gaza basacak.

Milli sporcu 25 Mayıs Cumartesi günü ise sıralama yarışında, 26 Mayıs Pazar günü de TSİ 13.15'te başlayacak 21 turluk ana yarışta podyuma çıkmak için ter dökecek.

Kaynak: AA

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