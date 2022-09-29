Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Red Bull KTM Ajo takımı 2023 sezonu için Moto3 kadrosunu onayladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Milli motosikletçi Deniz Öncü, eski takımına geri döndü - Son Dakika

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