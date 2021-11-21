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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonluğunu babasına armağan etti - Son Dakika

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonluğunu babasına armağan etti

21.11.2021 08:48
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonluğunu babasına armağan etti

Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WorldSBK) şampiyonluğunu kazanan ilk Türk motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonluğunu 2017'de hayatını kaybeden babası 'Tek teker Arif' olarak tanınan Arif Razgatlıoğlu'na armağan etti.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WorldSBK) şampiyonluğunu kazanan ilk Türk motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonluğunu 2017'de hayatını kaybeden babası 'Tek teker Arif' olarak tanınan Arif Razgatlıoğlu'na armağan etti.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ilk yarış sonrası şampiyonluğu garantiledikten sonra duygusal anlar yaşadı. Toprak Razgatlıoğlu'nu ilk tebrik edenler Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Milli motosikletçi Can Öncü oldu.

Ay-yıldızlı sporcu Toprak, yarış sonrası, "Sezon boyunca hayal ettiği dünya şampiyonluğunu son günde elde ettiği"nin hatırlatılması üzerine, "Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'na ve aileme çok teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz takımıma teşekkür ediyorum, inanılmaz büyük bir iş çıkardılar." dedi.

Ay-yıldızlı sporcu Toprak, sezon boyunca zaman zaman hata yaptıklarını da ifade ederek, "Sezon içinde kazalar yaptık, yarış tamamlayamadık ama şu anda buradayız. Babam için gelsin bu dünya şampiyonluğu. O burada değil hayatını kaybetti ama beni izlediğini biliyorum, bunu hissediyorum. Çok mutluyum inanılmaz bir gün, dünya şampiyonu olduk, herkese çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Endonezya'da sezonun son yarışına TSİ 10.00'da çıkacak.

Dünya Superbike Şampiyonası, Toprak Razgatlıoğlu, Milli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonluğunu babasına armağan etti - Son Dakika Spor


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