Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Fransa ayağının ilk yarışında 11. oldu - Son Dakika
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Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Fransa ayağının ilk yarışında 11. oldu

10.09.2022 17:32
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Fransa ayağının ilk yarışında 11. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 7. ayağının ilk yarışını 11. sırada bitirdi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 7. ayağının ilk yarışını 11. sırada bitirdi.

Başkent Paris yakınlarındaki 4,4 kilometrelik Magny-Cours Pisti'nde düzenlenen yarışların ilki sona erdi.

Mücadeleye 2. cepten başlayan Toprak, startta liderliğe yükseldi. Fakat 3. turda pist dışına çıkan Toprak, 23'üncülüğe kadar gerilediği yarışı 11. sırada tamamladı.

Aruba takımından Alvaro Bautista birinci, BMW'den Scott Redding 2'nci, Motocorsa'dan Axel Bassani ise 3'üncü oldu.

Pilotlar klasmanının 3. basamağındaki Toprak, puanını 265'e çıkardı. Şampiyona lideri Bautista'nın 323, ikinci sıradaki Jonathan Rea'in (Kawasaki takımı) ise 267 puanı bulunuyor.

Fransa etabının ikinci yarışı, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

Bahattin, Supersport yarışında kaza yaptı

Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Can Öncü (Kawasaki Puccetti) ve Bahattin Sofuoğlu (MV Agusta Reparto Corse) da piste çıktı.

Bitime 7 tur kala Jules Cluzel (GMT94 Yamaha), frenleme hatası nedeniyle Bahattin'in motosikletine çarptı. Bahattin'in darbenin etkisiyle yerde kalması üzerine yarış bitirildi.

Lider durumdaki Lorenzo Baldassarri (Evan Bros Yamaha) mücadelenin galibi ilan edildi. Can ise 4. sırayı aldı.

İkinci yarış, yarın TSİ 13.30'da koşulacak.

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Kaynak: AA

Toprak Razgatlıoğlu, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Fransa ayağının ilk yarışında 11. oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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