Milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Magny-Cours Pisti'nde yarışacak

Milli motosikletçiler Can Öncü Dünya Supersport Şampiyonası, Bahattin Sofuoğlu da Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağında Fransa'da piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre iki organizasyonun da 8. ayağı, Fransa'daki Magny-Cours Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Pata Yamaha Ten Kate takımıyla mücadele eden Can Öncü, bugün serbest antrenman ve Superpole seanslarında yer alacak. Milli sporcu, hafta sonunun ilk yarışına yarın TSİ 15.00'te, ikinci yarışına ise 6 Eylül Pazar günü TSİ 13.40'ta çıkacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Motoxracing WorldSBK Takımı adına yarışan Bahattin Sofuoğlu ise bugün serbest antrenmanlara katılacak. Bahattin Sofuoğlu, yarın TSİ 16.30'da ilk yarışına katılacak. Milli motosikletçi, 6 Eylül Pazar günü TSİ 12.10'da Superpole yarışında, TSİ 15.00'te ise ikinci ana yarışta mücadele verecek.