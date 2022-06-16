Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan (TMF) yapılan açıklamaya göre, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında mücadele eden 19 yaşındaki milli sporcu Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 10. ayağında Almanya'da piste çıkacak.

Kaynak: AA

Yunanistan, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli motosikletçiler, hafta sonu Almanya ve Yunanistan'da piste çıkacak - Son Dakika

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