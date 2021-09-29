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Milli motosikletçiler hafta sonu Portekiz ve ABD'de yarışacak - Son Dakika

Milli motosikletçiler hafta sonu Portekiz ve ABD'de yarışacak

29.09.2021 11:46
Milli motosikletçiler hafta sonu Portekiz ve ABD'de yarışacak, System.String[]

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü Portekiz'de, Deniz Öncü de ABD'de hafta sonu Türkiye adına yarışacak.

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü Portekiz'de, Deniz Öncü de ABD'de hafta sonu Türkiye adına yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun 11. ayak yarışları 1-3 Ekim tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde ay-yıldızlı sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu 4.5 kilometre uzunluğa sahip Uluslararası Algarve Pisti'nde boy gösterecek.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda genel klasmanda 449 puanla birinci sırada yer alan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla Portekiz ayağında liderliğini korumaya çalışacak.

Şampiyonada 1 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlar, 2 Ekim Cumartesi günü öğleden önce Superpole (sıralama), TSİ 16.00'da ise ilk yarış start alacak. 3 Ekim Pazar günü ise TSİ 13.00'da Superpole, TSİ 16.00'da da ikinci yarış başlayacak.

Bahattin Sofuoğlu, sezonu Portekiz'de kapatacak

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda 2021 sezonu Portekiz'de tamamlanacak.

Uluslararası Algarve Pistinde düzenlenecek son ayakta Biblion Yamaha Motoxracing takımıyla Türkiye'yi temsil eden genç sporcu, ödül kürsüsünde yer almak için mücadele edecek.

Şampiyonada 1 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlar, 2 Ekim Cumartesi günü sabah sıralama yarışı, aynı gün TSİ 14.45'te ilk yarış start alacak. Şampiyonanın son ayak yarışı 3 Ekim Pazar günü TSİ 17.15'te gerçekleştirilecek.

Can Öncü, yükselen grafiğini devam ettirmek istiyor

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda yükselen grafiğini Portekiz'de devam ettirmek için piste çıkacak.

Uluslararası Algarve Pistinde koşulacak şampiyonada Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu, 1 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak.

2 Ekim Cumartesi günü öğleden önce sıralamaya çıkacak olan Can Öncü, TSİ 17.15'te ilk yarışta, 3 Ekim Pazar günü ise TSİ 14.30'da da ikinci yarışta ter dökecek.

Deniz Öncü ise ABD'de Türkiye'yi temsil edecek

Moto3 sınıfında başarılı sonuçlara imza atan milli sporcu Deniz Öncü de Red Bull KTM Tech3 takımıyla 1-3 Ekim'de Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağında mücadele edecek.

FIM tarafından ABD'de yapılacak Moto3 Dünya Şampiyonası yarışları 5.5 kilometre uzunluğa sahip Amerika Pistinde düzenlenecek.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında Türkiye'yi temsil eden milli sporcu, 1 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlara, 2 Ekim Cumartesi günü de sıralamalarda yer alacak. Sezonun 15. mücadelesi 3 Ekim Pazar günü TSİ 19.00'da start alacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli motosikletçiler hafta sonu Portekiz ve ABD'de yarışacak - Son Dakika Spor


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