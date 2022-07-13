Milli motosikletçiler, İngiltere ve Çekya'da yarışacak - Son Dakika
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Milli motosikletçiler, İngiltere ve Çekya'da yarışacak

13.07.2022 10:47
Milli motosikletçiler, İngiltere ve Çekya'da yarışacak

Dünya Superbike Şampiyonası'nın son şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ile Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu sınıflarındaki yarışlarda İngiltere'de, Efe Okur ve Hasan Hüseyin Baş da Çekya'da Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası'nın final ayağında mücadele edecek.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın son şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ile Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu sınıflarındaki yarışlarda İngiltere'de, Efe Okur ve Hasan Hüseyin Baş da Çekya'da Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası'nın final ayağında mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde çalışan milli motosikletçiler, bir aylık aranın ardından İngiltere'de piste çıkacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Donington Park Pisti'nde düzenlenecek sezonun beşinci ayağında Toprak Razgatlıoğlu, üç yarışta da ilk sırayı elde etmeye çalışacak.

Ay-yıldızlı sporcu, Pata Yamaha With Brixx WorldSBK takımıyla 15 Temmuz Cuma günü serbest antrenmanlarda, 16 Temmuz Cumartesi günü öğleden önce sıralama (Superpole), TSİ 16.00'da ise ilk yarışta ter dökecek. Toprak, 17 Temmuz Pazar günü ise TSİ 13.00'te sıralama yarışı, TSİ 16.00'da kürsü mücadelesi için başlangıç yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de birincilik için mücadele edeceğini belirterek, "Donington Park Pisti'ni seviyorum. Sert frenleme ve yüksek hızlı akışı ile favorilerim arasında. Ayrıca geçen yıl ve daha öncesinde orada çok güzel anılarım var. Misano'yu iyi bir şekilde bitirdik ve İngiltere turuna hazırız. Kazanmak için çok fazla motiveyim. Cuma sabahı tekrar R1'imle start alacağım için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu da İngiltere'de boy gösterecek

Milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İngiltere etabında Türkiye'yi temsil edecek.

Donington Park Pisti'nde yapılacak sezonun beşinci mücadelesinde Kawasaki Puccetti takımıyla Can Öncü ve MV Agusta Reparto Corse takımıyla da Bahattin Sofuoğlu, 15 Temmuz Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak.

Ay-yıldızlı motosikletçiler, 16 Temmuz Cumartesi günü öğleden önce sıralama turlarında, aynı gün TSİ 17.15'te ilk yarışta, 17 Temmuz Pazar günü ise TSİ 14.30'da ikinci yarışta ter dökecek.

Efe Okur ve Hasan Hüseyin Baş, Avrupa Motokros Şampiyonası'nın finalinde

Öte yandan Avrupa 65&85 Motokros Şampiyonası'nın finali, Çekya'da 16-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Loket şehrindeki finallerde Türkiye'yi 65 cc sınıfında Efe Okur ve Hasan Hüseyin Baş temsil edecek. 19 ülkeden 50 sporcunun katılacağı finallerde Türk sporcular, 16 Temmuz Cumartesi günü sıralamanın ardından TSİ 15.35'te ilk yarışa çıkacak. Efe Okur ve Hasan Hüseyin Baş, 17 Temmuz Pazar günü de TSİ 10.55'te finalin ikinci etap yarışlarında mücadele edecek.

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Kaynak: AA

Toprak Razgatlıoğlu, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli motosikletçiler, İngiltere ve Çekya'da yarışacak - Son Dakika

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