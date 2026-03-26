Milli Motosikletçiler Yarışa Hazır

26.03.2026 13:05
Deniz, Can ve Bahattin Öncü, ABD ve Portekiz'deki önemli motosiklet yarışlarına katılacak.

Milli motosikletçiler Deniz Öncü, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, hafta sonu ABD ve Portekiz'de düzenlenecek yarışlarda mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike ve Supersport şampiyonalarında sezon 27-29 Mart tarihlerinde Portekiz yarışı ile devam edecek. Dünya Supersport Şampiyonası'nın favori isimlerinden Can Öncü, yarın Algarve Pisti'nde serbest antrenman ve superpolede yer alacak. Can Öncü, Pata Yamaha Ten Kate ile hafta sonunun ilk yarışına 28 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da, ikinci yarışına ise 29 Mart Pazar günü ise saat 16.00'da çıkacak.

Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu ise Dünya Superbike Şampiyonası'nda Motoxracing Worldsbk takımıyla yarın serbest antrenmanlara, 28 Mart Cumartesi günü saat 17.30'da da ilk yarışta yer alacak. 54 numara ile yarışan Bahattin Sofuoğlu, 29 Mart Pazar günü saat 13.10'da superpole, 17.30'da da hafta sonunun ikinci yarışında ter dökecek.

Deniz Öncü, Moto2'de mücadele edecek

Milli sporcu Deniz Öncü, ABD'de yapılacak Dünya Moto2 Şampiyonası'nda yarışacak.

Deniz Öncü, Americas Pisti'nde ELF Marc VDS takımı ile yarın antrenmanlarda, 28 Mart Cumartesi günü ise sıralamalarda en iyi zamanı yapmak için pistte olacak. 16 turluk Moto2 ABD Grand Prix'si, 29 Mart Pazar günü saat TSİ 21.15'te başlayacak.

Kaynak: AA

