Milli Okçu Hazal Burun, Salon Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli Okçu Hazal Burun, Salon Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Milli Okçu Hazal Burun, Salon Avrupa Şampiyonası\'nda Altın Madalya Kazandı

Milli okçu Hazal Burun, Hırvatistan'da düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde altın madalya kazandı. Varazdin kentinde gerçekleşen organizasyonda Hazal Burun, makaralı yay finalinde milli sporcu Hatice Köse'yi 148-143 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Hatice Köse ise gümüş madalya elde etti.

24.02.2024 14:07  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli okçu Hazal Burun, Hırvatistan'da düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varazdin kentinde düzenlenen organizasyonda Hazal Burun, makaralı yay finalinde bir diğer milli sporcu Hatice Köse'yle karşılaştı.

Karşılaşmayı 148-143 kazanan Hazal Burun Avrupa şampiyonu olurken, Hatice Köse de gümüş madalya elde etti.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Hatice Köse, Avrupa Şampiyonası, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Okçu Hazal Burun, Salon Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 19:40:58. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Okçu Hazal Burun, Salon Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement