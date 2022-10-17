Milli okçu Mete Gazoz'dan Dünya Kupası'nda bronz madalya - Son Dakika
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Milli okçu Mete Gazoz'dan Dünya Kupası'nda bronz madalya

17.10.2022 09:25
Milli okçu Mete Gazoz'dan Dünya Kupası'nda bronz madalya

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2022 Dünya Kupası Finali'nde bronz madalya kazandı.

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2022 Dünya Kupası Finali'nde bronz madalya kazandı.

Dünya Okçuluk Federasyonu 2022 yılı açık hava okçuluk faaliyetlerinin sonuncusu olan ve yıl içerisinde doğrudan katılım hakkı ya da puan ile katılım hakkı kazanan ilk 8 sporcunun yarıştığı Dünya Kupası Finalleri, Meksika'nın Tlaxcala kentinde yapıldı.

Mete Gazoz, çeyrek final turunda İtalyan Mauro Nespoli'yi 7-1 mağlup ederek yarı finalde İspanyol Miguel Alvarino Garcia ile eşleşti. İspanyol rakibine 4-6 mağlup olan Mete Gazoz, bronz madalya mücadelesine çıktı. Koreli Kim Je Deok ile eşleşmesini 6-4 galip tamamlayan Mete Gazoz, dünya üçüncüsü oldu.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Mete Gazoz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli okçu Mete Gazoz'dan Dünya Kupası'nda bronz madalya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli okçu Mete Gazoz'dan Dünya Kupası'nda bronz madalya - Son Dakika
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