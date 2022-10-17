Dünya Okçuluk Federasyonu 2022 yılı açık hava okçuluk faaliyetlerinin sonuncusu olan ve yıl içerisinde doğrudan katılım hakkı ya da puan ile katılım hakkı kazanan ilk 8 sporcunun yarıştığı Dünya Kupası Finalleri, Meksika'nın Tlaxcala kentinde yapıldı.

Kaynak: DHA

Mete Gazoz, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli okçu Mete Gazoz'dan Dünya Kupası'nda bronz madalya - Son Dakika

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