Milli okçu Yağız Sezgin Avrupa Salon Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Milli okçu Yağız Sezgin Avrupa Salon Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Milli okçu Yağız Sezgin Avrupa Salon Şampiyonası\'nda bronz madalya kazandı

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Salon Şampiyonası'nda milli okçu Yağız Sezgin, 21 yaş altı kategorisinde bronz madalya kazandı. Sezgin, makaralı yay kategorisi üçüncülük maçında Danimarka'dan Nicklas Bredal Bryld'i 148-145 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

24.02.2024 16:55  Güncelleme: 16:57
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Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Salon Şampiyonası'nda milli okçu Yağız Sezgin, 21 yaş altı kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varazdin kentinde düzenlenen organizasyonda Yağız Sezgin, makaralı yay kategorisi üçüncülük maçında Danimarka'dan Nicklas Bredal Bryld ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 148-145 kazanan Sezgin, bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Milli okçu Yağız Sezgin Avrupa Salon Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
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