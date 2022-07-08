Ayrıca milli okçu, 19. Akdeniz Oyunları'nda takım arkadaşı Mete Gazoz ile birlikte Klasik Yay Karışık Milli Takımı olarak da altın madalyanın sahibi olmuşlardı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "5 Temmuz Salı günü, Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (ICMG) Sporcu Komisyonu'na Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından aday gösterilen milli okçumuz Yasemin Ecem Anagöz, Oran 2022 Akdeniz Oyunları'nda sporcuların oyları ile Sporcu Komisyonu'na seçilmiştir. Milli sporcumuzu tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, Akdeniz Oyunları Sporcu Komisyonu'na seçildi - Son Dakika

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