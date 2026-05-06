Milli Okçular Finale Yükseldi

Milli sporcular, Çin'de gerçekleştirilen Hyundai Okçuluk Dünya Kupası 2. ayağında finale yükseldi.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Şanghay kentinde düzenlenen organizasyonda finale yükselen makaralı yay kadın ve erkek milli takımları, 9 Mayıs Cumartesi günü altın madalya için mücadele edecek.

Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz ve Defne Çakmak'tan oluşan kadın milli takımı, TSİ 05.02'de ABD ile karşılaşacak.

Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin'den oluşan erkek milli takımı da yine ABD ile TSİ 05.40'ta karşı karşıya gelecek.