Milli okçular Meksika'daki Dünya Kupası finalinde 14 madalyayla mücadele edecek
2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 5. ve son ayağı yarın Meksika'nın Saltillo kentinde başlayacak. İlk 4 ayakta 14 madalya kazanan milli takımı, final etabında 4 sporcu temsil edecek.
2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 5. ve son ayağı, yarın Meksika'da başlayacak.
Saltillo kentinin 12-13 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda milli takımı, 4 sporcu temsil edecek.
Ay-yıldızlı sporcular, 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın ilk 4 ayağında 14 madalya elde etti. Milli okçular, Puebla'da 5 madalya (3 gümüş, 2 bronz), Şanghay'da 6 madalya (2 altın, 3 gümüş, 1 bronz), Antalya'da 1 altın madalya, Madrid'de ise 2 madalya (1 altın, 1 gümüş) kazandı.
Turnuvanın final etabında mücadele edecek Türk sporcular şunlar:
Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer
Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır
Kadınlar makaralı yay: Hazal Burun
Son Dakika › Spor › Milli okçular Meksika'daki Dünya Kupası finalinde 14 madalyayla mücadele edecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?