Milli okçular ve antrenörleri sağlık kontrolünden geçti

Milli okçular ve antrenörlerine göz muayenesi yapıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, göz kontrolünün Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından yürütülen sağlık çalışmaları araştırmaları kapsamında yapıldığı belirtildi.

Muayenenin sporcu sağlığına katkı amaçlı yürütülen proje sonucunda gerçekleştirildiğini duyurulduğu açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sporcu sağlığına katkı amaçlı yürütülen proje sonucunda, kasım ayında Lozan'da gerçekleşecek 2,5 günlük bir toplantı sonucunda ortak bir anlaşma metnine varılması halinde bu bildiri uluslararası camiaya bildirilecek ve dünya çapında sporcuların göz sağlığın koruma, muayene yöntemlerinde güncel teknolojinin kullanımı, koruyucu ve tedavi edici hekimlik, yeni gelişen teknolojik tedavi yöntemleri ile sporcu motivasyonunda ve performansında olumlu etkiler gibi konularda yönlendirmelerde bulunulacaktır. Sporcularımıza ve antrenörlerimize yaklaşık yarım saat süren test sürecinde öz geçmiş görüşmesi, non-invazif temel ve ileri teknoloji muayeneler gerçekleştirilmiştir."