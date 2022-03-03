Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Bahreyn'de ilk F2 yarışına çıkacak - Son Dakika
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Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Bahreyn'de ilk F2 yarışına çıkacak

03.03.2022 21:56
Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Bahreyn'de ilk F2 yarışına çıkacak

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Uluslararası Otomobil Federasyonunun (FIA) Bahreyn'de gerçekleştireceği Formula 2 (F2) yarışlarında ilk kez yarışmak için testlerini sürdürüyor.

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Uluslararası Otomobil Federasyonunun (FIA) Bahreyn'de gerçekleştireceği Formula 2 (F2) yarışlarında ilk kez yarışmak için testlerini sürdürüyor.

Cem Bölükbaşı, 18-20 Mart tarihlerinde Bahreyn'in uluslararası Shakhir Pisti'nde ilk kez Formula 2 yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek.

F2 resmi sosyal medya hesabından "Cem Bölükbaşı için bir rüya gerçek oluyor. F2'deki ilk çıkışı için onun kadar heyecanlı mısınız" başlığıyla milli sporcunun bir videosu paylaşıldı.

Görüntülerde milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, "Tabii ki burada olmak harika hissettiriyor çünkü çocukluk hayalimdi gerçek oluyor. F1 Esports'tan FIA Formula 2'ye başlamak için sabırsızlanıyorum. 2022'ye çaylak olarak F2 sezonunda mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istiyorum, sünger gibi bütün bilgileri çekmeye çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar çok tecrübelenerek bu sezon elimden gelenin en iyisini yapacağım." açıklamasında bulundu.

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Cem Bölükbaşı, Otomobil, Bahreyn, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Bahreyn'de ilk F2 yarışına çıkacak - Son Dakika


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