Aynı kategoride yarışan bir diğer milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar'ın ise gümüş madalya elde ettiği belirtildi. Ayşegül'ün finalde 236.7 puanla Aysel'in ardından ikinci sırayı aldığı kaydedildi

Kaynak: AA

Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli para atıcı Aysel Özgan, Dünya Kupası'nda rekor kırarak altın madalya kazandı - Son Dakika

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