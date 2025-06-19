Milli Para Atletizmcilerden Tunus\'ta 4 Madalya

Para Atletizm Erkek Milli Takımı, Tunus'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix yarışmasını 3 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Para Atletizm Grand Prix serisinin 8. ayağında Türkiye'yi temsil eden ay-yıldızlı sporcular, 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Organizasyonda Muhammet Atıcı gülle atmada, Mehmet Emin Eğilmez de 800 metre ile 1500 metrede altın, Muhammet Arif Çenesiz ise uzun atlamada gümüş madalyanın sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Sporcularımızın Tunus'ta ortaya koyduğu emek ve başarı hepimizi gururlandırdı. Gösterdikleri azim ve kararlılıkla örnek oldular. Teknik ekibimize, antrenörlerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, özel sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.