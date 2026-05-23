Milli para atletler, İsviçre'de düzenlenen Para Atletizm 2026 Nottwil Grand Prix'sini 6 altın ve 3 bronz madalyayla tamamladı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Nottwil'deki organizasyonda ay-yıldızlılar, çeşitli branşlarda mücadele etti.
Madalya kazanan milli sporcular ve kategorileri şöyle:
Altın madalya: Muhammet Khalvandi (F47 cirit atma ve F57 gülle atma), Canan Doğan (T71 100 metre), Abdullah Ilgaz (T47 yüksek atlama ve uzun atlama), Hamza Güleç (T61 uzun atlama)
Bronz madalya: Hamide Doğangün (T53 100 metre, 200 metre ve 800 metre)
Son Dakika › Spor › Milli Para Atletler Nottwil'de Başarılar Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?