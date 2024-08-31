Öznur Cüre Girdi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarı finale yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yayda yarı finale yükseldi.
Invalides'te gerçekleşen para okçuluk müsabakalarında sıralama atışlarında kadınlar makaralı yayda dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kıran Öznur Cüre Girdi, çeyrek finalde Hindistan'dan Sarita Adhana'yla karşılaştı.
Rakibini 145-140 yenerek yenen Öznur, yarı finale çıktı. Öznur, yarı final müsabakasına bu akşam çıkacak.
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