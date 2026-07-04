Milli Pentatloncular Avrupa Şampiyonası'nda

Milli pentatloncular, 6-11 Temmuz tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek UIPM 17 Yaş Altı Avrupa Pentatlon Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pontevedra kentinde yapılacak organizasyonda kadınlar ve erkeklerde toplam 7 sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

Milli takım kadrosunda Mehmet Doruk Özkan, Seyit Ahmet Kül, Serhan Efe Ucarı, Tulya Kesebir, Tuana Özgür, Elif Ecem Öztürk ve Elif Duman yer alıyor.