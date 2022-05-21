Milli sporcu Birgül Erken, 100 metreye dalan ilk Türk kadını olmayı hedefliyor - Son Dakika
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Milli sporcu Birgül Erken, 100 metreye dalan ilk Türk kadını olmayı hedefliyor

21.05.2022 13:30

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, 100 metreye dalan ilk Türk kadını olmayı hedeflediğini belirtti.

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, 100 metreye dalan ilk Türk kadını olmayı hedeflediğini belirtti.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Karadeniz'de "Ata'ya saygı dalışı" yapan Birgül Erken, AA muhabirine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun destekleriyle gençlere serbest dalışı sevdirmek ve yeni şampiyon adayları yetiştirmek için başlattığı "Birgül Erken ile Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı Projesi"nin devam ettiğini söyledi.

Yeni sezonda yeni rekorlara ulaşmayı hedeflediğini vurgulayan Erken, milli formayı taşımaya da devam edeceğini anlattı.

Dünya şampiyonalarında yarışacağına işaret eden Erken, şöyle devam etti:

"Hedefim 100 metreye dalmak, derinlerde Türkiye'de ilk kadın olmak. En büyük hedefim diyebilirim. Çünkü geçen yıl Bahamalar'da önce 74, sonra 77, 78 ve 81 metreye ulaştım. Bu çok ciddi bir derinlikti. Çift paletle ilk Türk kadını 81 metreyi gördü ve 100 metreyi yapabileceğinin işareti geldi. Bunun için de çalışmalarımı devam ettiriyorum. Bizim dünya şampiyonaları Kaş'ta yapılıyor. Bu yıl da öyle olacak. Türk Milli Takımı olarak orada şov yapacağız."

Bahamalar'daki dalışta dipte 4 dakikaya yakın kaldığına dikkati çeken Erken, şunları kaydetti:

"Açıkçası çok umut vadeden bir şey. Dolayısıyla 'yapabilirim' dedim. Orada dünyanın en iyileri arasında ismimi duyurdum. Ülkemin bayrağını dalgalandırdım. Kaş'ta yapılacak dünya şampiyonasında boy göstereceğiz diye düşünüyorum. Ülkemi, bayrağımı yeniden gururla temsil edeceğim. Kış döneminde havuzda çalıştık. Fitness antrenmanlarımız, nefes çalışmalarımız oluyor. Yememiz, içmemiz ona uygun hale getiriyoruz ve çok ciddi bir spor disiplini içinde derinliğe hazırlanıyoruz."

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlik yaptığını belirten Erken, Kaş'ta yapacağı kamplarla ekim ayına kadar dünya şampiyonasına hazırlanacağını dile getirdi.

Gençlere de tavsiyelerde bulunan Birgül Erken, "Serbest dalışın kendini tanıma üzerine bir spor olduğunu düşünüyorum. Çok seviyorum. Buradan çıkacak genç yetenekler de beni çok heyecanlandırdı. Onlara, hayatlarında bir hedef belirleyip sevdikleri bir spor bulup onun peşinden gitmelerini tavsiye ediyorum. Genç yeteneklere de güveniyorum." dedi.

Milli sporcu Birgül Erken, 100 metreye dalan ilk Türk kadını olmayı hedefliyor
Milli sporcu Birgül Erken, 100 metreye dalan ilk Türk kadını olmayı hedefliyor
Milli sporcu Birgül Erken, 100 metreye dalan ilk Türk kadını olmayı hedefliyor
Milli sporcu Birgül Erken, 100 metreye dalan ilk Türk kadını olmayı hedefliyor
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Kaynak: AA

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